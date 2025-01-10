Türkiye Fındık İhracatında Rekor Artış Yaşadı

Dünya'da ikinci büyük üretici İtalya'da rekoltenin beklenen 140 bin ton yerine 65-70 aralığında gerçekleşmesi ve üçüncü üretici ABD'de verimdeki düşüşler, zaten lider olan Türkiye'yi dünya pazarında daha güçlü hale getirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) alınan verilere göre, geçen yıl yüzde 14'lük artışla 324 bin 438 tona ulaşan fındık ihracatından, yüzde 42'lik yükselişle 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

1 Eylül 2024'te başlayan ihracat sezonunun ilk 4 ayında ise Türkiye'nin ihracatı yüzde 18 artışla 135 bin 160 tona, değer olarak ise yüzde 36 yükselerek 1 milyar 95 milyon dolara çıktı. Özellikle kabuklu fındık ihracatında adeta patlama yaşandı. Sezonun ilk 4 ayında kabuklu fındık ihracatı, yüzde 432 artışla 859 tona ve değer açısından da yüzde 443 yükselişle 3 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti.

İşlenmiş fındık ihracatı yüzde 21 artarak 77 bin 307 tona, değerde de yüzde 42 artışla 632 milyon 258 bin dolara ulaştı. İç fındıkta ise 459 milyon 686 bin dolarlık 56 bin 991 ton ihracata imza atıldı. Miktarda yüzde 13 ve değerde yüzde 29 artış oldu.

Fındığın değeri yükseldi

Dünya'da Türkiye'den sonra ikici büyük üretici İtalya'da beklenen 140 bin ton yerine 65-70 bin ton ürün alınması ve üçüncü üretici ABD'deki rekolte kayıpları dünyadaki ticareti etkiledi. Rekabetçi ülkelerdeki arz sorunu 127 ülkeye fındık satan Türkiye'yi dünya pazarında daha güçlü hale getirdi. Büyük çikolata üreticileri ve dünyanın en büyük ithalatçıları fındık için Türkiye'nin kapısını çalınca fındıkta miktar olarak artışın üzerinde değerde ciddi yükseliş yaşadı.

Sezonda miktarda yüzde 18'lik artışa rağmen değerde yüzde 36, 2024 yılı genelinde ise miktarda yüzde 14 ve değerde yüzde 42'lik yükselişler Türkiye'den fındığa olan talebin bir sonucu oldu. Yüksek taleple fındık fiyatındaki artış, Türk ihracatçısını mutlu etti. - BURSA