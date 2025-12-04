Haberler

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında Türkiye, 547 milyon doları aşkın gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemdeki ihracat gelirine göre düşüş yaşandı.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde yurt dışına 547 milyon 553 bin 252 dolar karşılığında 46 bin 595 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 99 bin 722 ton fındık ihracatından 806 milyon 760 bin 704 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.