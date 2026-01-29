Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 848 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 757 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 896 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 505 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 228 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.