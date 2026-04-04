Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 552 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 290 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 671 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 10,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 533 megavatsaat elektrik ihracatı, 486 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.