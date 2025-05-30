Türkiye Ekonomisinde Yapısal Reformların Hızlandırılması

'YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRIYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, birinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, "2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, yıllık yüzde 2, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir yaklaşık 1,4 trilyon dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde dezenflasyon ilk çeyrekte de devam etti; ekonomimiz ılımlı büyürken, tüketim ve yatırım dengeli bir görünüm sergiledi. Cari açığın milli gelire oranı ilk çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 0,9 gerçekleşti. En önemli kazanımlarımızdan sürdürülebilir cari açığı korumak için yapısal reformları hızlandırıyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), Yüksek Teknoloji Yatırım Programı (HIT-30) ve yeni Yatırım Teşvik Sistemi gibi aktif sanayi politikalarıyla katma değerli üretimi daha seçici, odaklı ve etkin şekilde destekleyerek rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Küresel ticarette güçlenen korumacılık eğilimleri ve artan belirsizlikler nedeniyle küresel talebin zayıflaması ile yurt içi finansal koşullardaki sıkılaşma büyüme görünümünü sınırlayabilir. Bununla birlikte, son haftalarda küresel risk algısında yaşanan toparlanma ile zamanlı ve yerinde attığımız adımlar sayesinde finansal göstergeler iyileşmeye başladı. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek olası etkilere karşı gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız; fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamak ve en önemlisi, vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artırmaktır. Bu hedefler doğrultusunda, makroekonomik istikrarı esas alan programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.