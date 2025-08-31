Türkiye Ekonomisi 2025 İkinci Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistler, bu çeyrekteki büyümenin yüzde 3,87 olmasını bekliyor.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

