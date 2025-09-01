Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrek Üst Üste Büyüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bu yılın 2'nci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. Kacır, istihdam ve ihracatla birlikte Türkiye ekonomisinin kalkınması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini aktardı. Kacır, bunun yanı sıra sanayi sektörünün de yüzde 6,1'lik büyüme kaydettiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. GSYİH, bu yılın 2'nci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Sanayi sektörü yüzde 6,1'lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor."