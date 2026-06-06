Türkiye Enflasyonda Dünya Dördüncüsü Oldu

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TÜİK'in açıkladığı yüzde 32,61 oranındaki yıllık enflasyonla Türkiye, dünya enflasyon liginde en yakın rakibi Arjantin'i de geride bıraktı. Türkiye ; Venezuela, Güney Sudan ve İran'ın ardından en yüksek dördüncü ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), mayıs ayında aylık yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32,61'e çıktı.

Türkiye'nin 3 yıldır enflasyonla mücadele odaklı yürütütğü program, mayıs ayıyla birlikte dünya enflasyon liginde sıralaması değişti. Türkiye, mayıs ayında Arjantin'i (yıllık yüzde 32,4) geride bıraktı. Türkiye, Venezuela (yüzde 612), Güney Sudan (yüzde 113) ve İran'ın (yüzde 50) ardından dünyada enflasyonu en yüksek dördüncü ülke oldu. Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle gelirler azalırken giderler artıyor bu da vatandaşın her geçen yıl alım gücünü düşürüyor.

AVRUPA'DA BİRİNCİ

Türkiye, enflasyonda Avrupa'da birinci sırayı hiçbir ülkeye kaptırmıyor. İkinci sıradaki Romanya'da yıllık yüzde 10,7, üçüncü sıradaki Ukrayna'da yüzde 8,6 enflasyon yaşandı.

Avrupa'daki 6 ülkenin yıllık enflasyonu, Türkiye'de mayıs ayında yaşanan aylık yüzde 1,71'den daha düşük. Avrupa'daki tüm ülkelerin yıllık enflasyonu, Türkiye'nin ilk beş ayda yaşadığı yüzde 16,61'in de altında kalıyor.

Kaynak: ANKA