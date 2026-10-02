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Türkiye dün 970 bin 254 megavatsaat elektrik üretti, 951 bin 343 megavatsaat tüketti

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Türkiye'de dün 970 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 951 bin 343 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 24,5 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı; dün 20 bin 316 megavatsaat elektrik ihraç edildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 970 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 935 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 667 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 970 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 1435 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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