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Türkiye dün 956 bin 178 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 949 bin 845 oldu

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TEİAŞ verilerine göre Türkiye'de dün 956 bin 178 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 949 bin 845 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 178 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 845 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 286 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 472 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 956 bin 178 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 949 bin 845 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 398 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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