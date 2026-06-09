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Fransa'ya ocak-mayıs döneminde 4 milyar 340,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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Türkiye, Fransa'ya ocak-mayıs döneminde 4 milyar 340,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü 2,1 milyar dolarla lider olurken, 2030'a kadar ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, Fransa'ya 4 milyar 340,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını yaptı.

Türkiye- Fransa ilişkileri hızla gelişirken, ticaret, yatırım hizmetleri ve finans alanlarında ciddi ilerleme kaydediliyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin iki ülke ekonomileri ve sanayileri arasında çok güçlü, yakın bağlar oluşturması ve karşılıklı entegrasyon, Türkiye ve Fransa'nın ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Türkiye, Fransa ile dış ticaret hacminin 2030'a doğru 30 milyar dolara çıkmasını hedefliyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Fransa'ya 4 milyar 340,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını yaptı.

Türkiye'nin Fransa'ya dış satımı, yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 arttı. Türk ihracatçılar, Fransa'ya 2025 yılının ocak-mayıs döneminde 4 milyar 138,7 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

Fransa, ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı altıncı ülke oldu.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler, 8,3 milyar dolarla Almanya, 5,7 milyar dolarla ABD ve Birleşik Krallık, 5,6 milyar dolarla İtalya ve 4,5 milyar dolarla İspanya olarak sıralandı.

Fransa'ya ihracatta lider otomotiv sektörü

Sektörler özelinde bakıldığında, yılın 5 ayında Fransa'ya en fazla ihracatı 2,1 milyar dolarla otomotiv endüstrisi yaptı.

Bu sektörü 321,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 308,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 292,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 276,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.

Otomotiv sektörü Fransa'ya ihracat artışında da lider konumda. Sektörün bu ülkeye dış satımı yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 297,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu sektörü 66,7 milyon dolarla gemi, yat ve hizmetleri, 50 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 9,6 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile madencilik ürünleri izledi.

Fransa'ya yılın 5 ayında gemi, yat ve hizmetleri sektörü 69,3 milyon dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 112,5 milyon dolarlık, madencilik ürünleri sektörü 60,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İl bazında bakıldığında ise Fransa'ya İstanbul'dan ve Bursa'dan 1,1 milyar dolarlık, Kocaeli'den 586,2 milyon dolarlık, Sakarya'dan 374,7 milyon dolarlık ve İzmir'den 197,4 milyon dolarlık satış yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yılın ocak-mayıs döneminde Fransa'ya en fazla ihracat (bin dolar) yapılan sektörler şöyle:

1 Ocak - 31 Mayıs 2026
SEKTÖR

Otomotiv Endüstrisi2.138.072,58
Hazırgiyim ve Konfeksiyon321.819,79
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri308.825,22
Elektrik ve Elektronik292.708,46
Demir ve Demir Dışı Metaller276.250,69
İklimlendirme Sanayii129.336,61
Makine ve Aksamları118.397,37
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri112.470,73
Çelik95.578,56
Fındık ve Mamulleri82.602,01

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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