Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, 2025 yılını değerlendirdi Açıklaması

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin orman yangını yaşandı. Bu yangınlarda yaklaşık 27 ila 30 bin hektar orman alanımız zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

2025 yılının orman yangınlarıyla mücadele açısından zor ve gerçeklerle yüzleşilmesi gereken bir yıl olduğunu ifade eden Settar Aslan, şunları kaydetti:

"2025 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin orman yangını yaşandı. Bu yangınlarda yaklaşık 27 ila 30 bin hektar orman alanınımız zarar gördü. Yanan alan miktarı geçmiş bazı yıllara kıyasla düşük ama bu dönemde yanan alanlar yerleşim yerlerine, turizm bölgelerine ve tarım havzalarına çok yakın olan değerli orman alanları."

"Yangınların yarısının nedeni tarımsal faaliyetler ve anız yakma"

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan, geçen yıl yaşanan orman yangınlarının yarısına yakınının, tarımsal faaliyetler ve anız yakma esnasında çıktığına dikkati çekerek "Bazı kesimlerin dile getirdiği 'yangınlar doğal nedenlerle çıkıyor' görüşü gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'deki orman yangınlarının yaklaşık yüzde 85'i insan kaynaklı. Bunların büyük bölümü de önlenebilir nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Orman işçilerinin çalışma yüküne değinen Aslan, 2025 yılında 22 ila 25 bin orman işçisinin yangınla mücadelede aktif görev yaptığını vurguladı.

Orman varlığı yaklaşık 23,4 milyon hektar olan Türkiye'de 1 orman işçisine 900-1000 hektar alanın düştüğüne dikkati çeken Aslan, bu oranın, gelişmiş ülkelerin çok altında olduğunu kaydetti.

"Orman sürekli emek ister. Orman işçisi süreklilik ister"

Orman işçilerinin yangın dönemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını, günlerce orman sahasından çıkmadan görev yaptığını vurgulayan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Öz Orman İş Sendikası olarak çift vardiya modelinin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çift vardiya sisteminin uygulanması halinde sahada görev yapan personel daha dinç, kondisyonu güçlü, moral ve motivasyonu yüksek olacaktır. Orman işçilerini 5 ay 29 gün çalıştırılarak orman yangınlarıyla mücadele yürütülemez. Orman sürekli emek ister. Orman işçisi süreklilik ister. Yeşil Vatan ciddiyet ister. Öz Orman İş Sendikası olarak ormanı da orman işçisini de kaderine terk etmeyeceğiz."