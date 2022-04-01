Türkiye'deki hayat pahalılığı AK Partili Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'deki hayat pahalılığı AK Partili Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
 - Güncelleme:

Türkiye'deki hayat pahalılığı ve üst üste gelen zamlara AK Partili bir isim de isyan etti. MKYK Üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından hayat pahalılığına tepki gösterdi. Tayyar, hükümete uyarıda bulunarak piyasalardaki yangının söndürülmesi gerektiğini söyledi. Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tartışma konuları, hayat pahalılığının gölgesinde kalıyor. Nedenleri izah edilebilir olsa da sonuçları itibariyle yakıcı, yıkıcı. Önce devletten başlayarak topyekun seferberliğe ihtiyaç var. Piyasalardaki yangın söndürülmeden su kendi mecrasında akmaz."

Türkiye'deki hayat pahalılığı AK Partili Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

"BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK"

Asgari ücrete ikinci zam mevzusunun, Temmuz'daki gelişmelere göre yeniden gündeme gelebileceğini belirten Şamil Tayyar, emeklilere ödenen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine ise zam yapılacağını söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

ferfer:

valla siz bilirsiniz aynen dediğiniz gibi vatandaşın cebi yanıyor 2023te seçim öncesi bu iş çözülmezse gidiyorsunuz artık en önemli gündem bu,yok avrupayla iyi ilişki kurulmuş vay efendim savaşan devletleri barıştırmış falan kimsenin umrunda değil elinizdeki avucunuzdakini dökeceksiniz artık

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Melih Kılaç:

içinizdekileri temizleyin

Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
Salih AY:

Temizlesen bile toparlanmak uzun zaman alır. Halka karşı açık seffaf durust olmaları gerekıyor ama sureklı gizli saklı bırseyler yapıyorlar hıssıne kapılıyoruz neden???

0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title