Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobilin fiyatı dudak uçuklatıyor! Bir yılda neredeyse 4 kat zamlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Araç sıkıntısı yaşanması nedeniyle ikinci el araç fiyatları da ciddi oranda arttı. Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç olarak bilinen Hyundai i10'nun bir yıl içerisinde neredeyse 4 kat pahalılanması ise tüketiciyi zor durumda bıraktı.

KASASINI YENİLEDİ

Özellikle bayanların tercih ettiği otomobillerden biri olan i10 kısa süre önce kasasını yeniledi. Yenilenen kasanın akabinde doğal olarak etiketler de yenilendi. Geçtiğimiz yıl sıfır bir i10'u 70.000 TL civarında fiyatlara almak mümkünken şimdilerde ise bu fiyata araç sahibi olmak imkansız.

257 BİN TL'Yİ AŞTI

2020'nin başlarında i10'u 100.000 TL altında fiyatlardan almak mümkündü. Şimdilerde en ucuz i10 fiyatı bile 257.000 TL'yi aşmış durumda.

İşte güncel i10 fiyatları:

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 257.200 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT

Fiyatı: 286.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT

Fiyatı: 293.700 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT

Fiyatı: 298.473 TL

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