Türkiye'de Üçüncü Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 49 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,5'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.458 32.868 33.589 İş gücü (bin kişi) 35.568 23.411 12.157 İstihdam (bin kişi) 32.558 21.766 10.792 Tarım (bin kişi) 4.549 2.691 1.858 Sanayi (bin kişi) 6.448 4.876 1.572 İnşaat (bin kişi) 2.265 2.134 131 Hizmet (bin kişi) 19.296 12.065 7.230 İşsiz (bin kişi) 3.010 1.645 1.365 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.889 9.458 21.432 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 71,2 36,2 İstihdam oranı (yüzde) 49 66,2 32,1 İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 7 11,2 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 15,3 11,7 21,8

