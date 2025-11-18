Haberler

Türkiye'de Üçüncü Çeyrek İstihdam Verileri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait iş gücü istatistiklerini paylaştı. İstihdam edilenlerin sayısı 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49 olarak sabit kaldı. İş gücüne katılım oranı yüzde 53,5'e geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 49 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 53,5'e geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.458

32.86833.589
İş gücü (bin kişi)35.56823.41112.157
İstihdam (bin kişi)32.55821.76610.792
Tarım (bin kişi)4.5492.6911.858
Sanayi (bin kişi)6.4484.8761.572
İnşaat (bin kişi)2.2652.134131
Hizmet (bin kişi)19.29612.0657.230
İşsiz (bin kişi)3.0101.6451.365
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.8899.45821.432
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,571,236,2
İstihdam oranı (yüzde)4966,232,1
İşsizlik oranı (yüzde)8,5711,2
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)15,311,721,8
(Bitti)

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu! Aralarında Özel ve Hatimoğulları da var

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında 2 genel başkan da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.