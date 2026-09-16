Türkiye’de sürücüler en fazla gri renkli otomobilleri tercih etti

Türkiye'de otomobil kullanıcılarının en fazla tercih ettiği renk gri, motor hacmi 1.3 altı motorlar ve benzinli araçlar oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafikte 34 milyon 911 bin 879 motorlu taşıt kaydı bulunuyor. Bunların 18 milyon 37 bin 907'sini otomobiller, 543 bin 697'isini minibüsler, 217 bin 354'ünü otobüsler, 4 milyon 993 bin 334'ünü kamyonlar, 1 milyon 56 bin 857'sini kamyonetler, 7 milyon 608 bin 433'ünü motosikletler, 118 bin 349'unü özel araçlar ve 2 milyon 335 bin 960'ını traktörler oluşturdu.

Tercih benzinli araçlar oldu

Otomobil kullanıcılarının büyük ekseriyatı benzinli araçları tercih etti. TÜİK, trafiğe kayıtlı 5 milyon 994 bin 293 benzinli, 5 milyon 776 bin 871 dizel, 5 milyon 263 bin 305 LPG'li, 896 bin 276 hibrid ve 472 bin 157 araç bulunduğunu açıkladı.

Motor hacminde tercih küçük çaplı motorlar oldu

TÜİK verilerine göre 2026 yılında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde küçük çaplı motorlar tercih edildi. 189 bin 137 adet 1.3 altı, 100 bin 271 adet 1.4-1.5 arası, 85 bin 765 adet 1.5-1.6 arası, 65 bin 887 adet 1.3-1.4 arası, 47 bin 475 adet 1.6-2.0 arası ve 5 bin 722 adet 2.0 silindir üstü motorlardan oluştu.

Gri araçlar zirvede

Otomobil kullanıcılarının 2026 yılında en çok tercih ettikleri otomobil rengi ise gri oldu. 249 bin 625 araçta gri, 153 bin 493 araçta beyaz, 72 bin 52 bin araçta ise siyah renk tercih edildi. Diğer renkler ise az tercih edilen renkler arasında kaldı.

2026 yılında trafiğe en fazla kaydı yapılan otomobil markası ile Renault oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı