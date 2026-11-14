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Türkiye'de rüzgardan elektrik üretimi dün 276 bin 794 megavatsaatle rekor kırdı

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Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretimi 276 bin 794 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,1'e ulaşırken, önceki günlük rekor 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaat olarak kaydedilmişti.

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 986 bin 783 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı.

Barajlı hidroelektrik santralleri ve ithal kömür santrallerinden üretilen elektrik, rüzgar santrallerinin gerisinde kaldı.

Barajlı hidroelektrik santrallerinde dün 187 bin 78 megavatsaat, ithal kömür santrallerinde ise 146 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi. Böylece bu kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 14,9 oldu.

Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 276 bin 794 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,1'e ulaştı.

Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde en son 3 Ocak'ta günlük bazda 259 bin 76 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'de elektrik tüketimi ise dün 978 bin 790 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye dün 9 bin 235 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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