Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocakta doğrudan yatırımlar kaynaklı 22 milyon dolarlık, portföy yatırımlarından kaynaklı 8 milyar 392 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre ocak ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 4,2 milyar dolar, krediler 36,1 milyar dolar ve ticari krediler 300 milyon dolar katkı verirken net efektif ve mevduatlar 10 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 16,5 milyar dolar oldu.

Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 22 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 716 milyon dolar artarken yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 694 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 208 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 163 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise ocak ayında 8 milyar 392 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 463 milyon dolar ve DİBS piyasasında 4 milyar 10 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 586 milyon dolar, 2 milyar 407 milyon dolar ve 469 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 410 milyon dolar ve 1 milyar 740 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 69 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında bakıldığında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarının, 3 milyar 617 milyon doları Türk lirası ve 2 milyar 77 milyon doları yabancı para cinsinden olmak üzere toplam 5 milyar 694 milyon dolar net artış kaydettiği görüldü.

Böylece resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 996 milyon dolar net artış oldu.