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Türkiye'de kışlık hububat ekilişleri, sonbahar yağışlarının olumlu katkısı sayesinde güçlü ve istikrarlı seyir izlerken yağışların zamanlaması ekilişlerin tamamlanmasında belirleyici olacak.

AA muhabirinin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayına ilişkin hazırlanan "Fenolojik Değerlendirme-Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yağış miktarında geçen ay normaline göre yüzde 95 ve geçen yılın ekim ayına göre yüzde 80 artış gözlendi.

2026-2027 üretim dönemi hububat ekilişleri, ekim ayındaki yağışların dağılımı, toprak tavı, hava sıcaklıkları ve önceki ürünlerin hasat durumuna bağlı olarak farklı seviyelerde ilerledi.

Ekilişler tamamlanma aşamasına geldi

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun yağışlar nedeniyle yer yer ekiliş gecikmeleri yaşanırken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ekilişlerde büyük ölçüde sona yaklaşıldı.

Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise ekilişler yağış durumuna ve mısır hasadına bağlı olarak devam ediyor. Türkiye genelinde kışlık hububat ekiliş sürecinin yaklaşık yüzde 60 seviyelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde yoğun yağışlar ve yüksek taban suyu nedeniyle ekilişler gecikirken, çalışmaların kasımda hız kazanarak büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ekilişler başlarken İzmir'de pamuk ve ikinci ürün mısır hasadı nedeniyle henüz ekim yapılmadı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Diyarbakır'da ekilişler yüzde 20, Batman'da yüzde 5 seviyesinde gerçekleşirken Gaziantep, Kilis, Mardin ve diğer bazı illerde toprak hazırlıkları devam ediyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve Kırıkkale'de ekilişler yüzde 90, Kırşehir ve Nevşehir'de yüzde 80, Eskişehir ve Yozgat'ta yüzde 70, Kayseri'de yüzde 60-70, Konya'da ise kıraç alanlarda büyük ölçüde tamamlanma seviyesine ulaştı.

Yağışların zamanlaması ekilişlerde belirleyici olacak

Ülke genelinde, erken ekilen alanlardaki mevcut bitki çıkışları olumlu olarak gerçekleşirken üretim ve verim potansiyeline ilişkin daha sağlıklı değerlendirmeler bitki gelişiminin ilerleyen dönemlerinde yapılabilecek.

Kışlık hububat ekilişleri, sonbahar yağışlarının toprak tavına olumlu katkı sağlaması ve su kısıtı yaşanan bölgelerde alternatif ürünlerden (pancar, mısır, pamuk gibi) hububata yönelimin artması sayesinde genel olarak güçlü ve istikrarlı bir seyir izliyor.

İlerleyen dönemde yağışların zamanlamasının, toprak tavının, devam eden sanayi bitkileri hasadının ve girdi maliyetlerinin ekilişlerin tamamlanmasında belirleyici olması öngörülüyor.

Kaynak: AA