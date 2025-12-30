Haberler

TÜİK: İşsizlik oranı kasımda arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesine ulaştı. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 15,4 olarak belirlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İşgücü, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 iken, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,4 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, işsizlik oranı bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

