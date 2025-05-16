Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüşte: İlk Çeyrekte Yüzde 8,2

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüşte: İlk Çeyrekte Yüzde 8,2
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ilk çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Genç nüfusta bu oran ise yüzde 15 olarak tespit edildi.

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla, yüzde 8,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

20242025
1. Çeyrek

11

9,9

8,88,2
2. Çeyrek

10,6

9,7

8,8

3. Çeyrek

10,1

9,2

8,7

4. Çeyrek

10,2

8,8

8,6

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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