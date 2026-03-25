Türkiye'nin 2025 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, 2024'e göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,3'e düştü ve 2005'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. İşsiz sayısı ise 2 milyon 966 bin kişiye geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan azalışla, yüzde 8,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2024'e kıyasla, 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,4 puan düşerek, yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranı, yüzde 8,3 ile verilerin yer aldığı 2005'ten bu yana, en düşük seviyesine geriledi. Böylece, işsizlikte son 21 yılın en düşük oranı gerçekleşti.

Türkiye'nin, 2005-2025 dönemindeki yıllık işsizlik oranları şöyle:

Yıllarİşsizlik oranı (%)
20059,2
20068,7
20078,9
20089,8
200912,9
201011
20119
20128,3
20138,9
20149,9
201510,3
201610,9
201710,9
201810,9
201913,7
202013,1
202112
202210,4
20239,4
20248,7
20258,3
(Sürecek)
Kaynak: AA / Mert Davut
