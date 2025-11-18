Türkiye'de İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı 2025 yılı 3'üncü çeyrek iş gücü verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Türkiye istihdam kapasitesini güçlendirme rotasında ilerlemeyi sürdürüyor. İşsiz sayısı, 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldı. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,5 seviyesiyle son 11 çeyrektir tek hanelerde gerçekleşiyor. Aynı dönemde istihdamımızı 65 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 558 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız yüzde 49 seviyesini korudu. İş gücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Kadınlarda işsizlik oranı, başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici politikalarımız sayesinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için hayata geçirdiğimiz programlarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeyi sürdürüyoruz. Genç nüfusta bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalan işsizlik oranı bunun en güzel göstergelerindendir. Çalışma hayatının her geçen gün yeniden şekillenen ihtiyaçlarına etkin çözümler üreterek hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.