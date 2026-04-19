Türkiye'deki heliport sayısı 85'e yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde işletim izni verilen heliport sayısı 2002 yılından bu yana önemli bir artış göstererek 85'e ulaştı. Heliportların çoğunluğu küçük heliped statüsünde iken, hava taksi ulaşımı ve helikopter işletmeciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye genelinde işletme ruhsatı verilen heliport sayısı, 2002 yılında 21 iken geçen yılın sonu itibarıyla 85'e yükseldi.

Bunlardan 40'ı yükseltilmiş bina üzerine, 41'i yer seviyesinde, 4'ü gemi üzerine inşa edildi. Halen işlemi devam eden 11 heliport başvurusu bulunuyor.

Heliportların yaygınlaştırılması çalışmaları

Hava taksi ulaşımı ve helikopter işletmeciliğindeki gelişmeler doğrultusunda, helikopter iniş kalkış alanı olarak kullanılan heliportların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl bazında uygun görülen yerlerde inşa edilecek heliportlar, valiliklerin koordinasyonunda il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüsler tarafından yapılıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem ve diğer doğal afetlerde kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve sağlıkla ilgili ambulans hizmetlerinde kullanılma amacı başta olmak üzere, helikopter taşımacılığının emniyetli ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlıyor.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

