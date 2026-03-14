Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 8 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 442 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 11.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 8 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 785 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 403 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 25,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 371 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 552 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

En ağır gecenin görüntüleri yayınlandı! Üst üste tam 15 patlama
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay