Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 38 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 26 bin 860 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim, 12.00'de gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri %23,6 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 828 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 578 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 38 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 860 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 649 megavatsaat elektrik ihracatı, 812 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak