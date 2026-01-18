Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 828 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 578 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 649 megavatsaat elektrik ihracatı, 812 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.