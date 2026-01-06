Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de 1 milyon 21 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 353 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 18.00'de, en düşük saat ise 05.00'te gerçekleşti. Üretimde en yüksek paya doğal gaz santralleri sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 21 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 353 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 97 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 148 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 21 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 9 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 1655 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası
Herkes Maduro'nun helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor

Herkes helikopterden indikten sonra yaptığı hareketi konuşuyor
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba