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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

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Dün Türkiye'de 867 bin 982 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 102 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri en fazla elektrik üreten kaynak oldu. Ayrıca, Türkiye dün 5 bin 723 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 10 bin 885 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 982 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 102 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 154 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 400 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 982 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 873 bin 102 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri??????? ve yüzde 15,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 723 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 885 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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