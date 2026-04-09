Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 958 bin 615 megavatsaat, tüketimi ise 954 bin 477 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te kaydedildi. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer alırken, elektrik ihracatı 6 bin 910 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 419 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 9 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 10,7 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 910 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 460 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
