Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 615 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 954 bin 477 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 419 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 9 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 10,7 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 910 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 460 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.