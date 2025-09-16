Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 1913 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 14 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 50 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 99 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.