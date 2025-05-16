Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 908 bin 553 megavatsaat, tüketimi ise 911 bin 637 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de kaydedildi. Üretim açısından barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 553 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 637 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 739 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 637 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 553 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 637 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 875 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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