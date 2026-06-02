Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün 904 bin 394 megavatsaat elektrik üretilirken, güneş enerjisinden 171 bin 350 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Tüketim ise 886 bin 61 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 878 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 446 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi, dün 171 bin 350 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesini gördü. Güneşten elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi, en son 162 bin 88 megavatsaatle 16 Mayıs'ta kaydedilmişti.

Türkiye dün 23 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 473 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
