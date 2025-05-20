Türkiye'de Güneş Enerjisi Rekor Kırdı

Türkiye'de Güneş Enerjisi Rekor Kırdı
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Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden günlük elektrik üretimi, 141 bin 571 megavat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş enerjisi üretimi, toplam elektrik üretiminin yüzde 17,6'sını oluşturdu.

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 997 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 17,6 payla güneş enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Böylece Türkiye'de günlük bazda güneş enerjisinden üretilen elektrik 141 bin 571 megavat ile yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Günlük bazda tüketim ise 801 bin 633 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 39 bin 728 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 785 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Ayrıca Türkiye, dün 6 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 48 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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