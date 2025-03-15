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Türkiye genelinde enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılıyor

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu kamulaştırmalar Gökbel ve Susurluk HES, Demirli RES gibi enerji santralleri ile doğal gaz boru hattı projeleri için gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'da kurulacak Gökbel I-II Hidroelektrik Santrali ( Hes ) Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak. Susurluk Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Elektrik Üretim Tesisi'nin kapasite artışının sağlanması amacıyla Balıkesir'de bulunan bazı taşınmazların EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ACELE KAMULAŞTIRMALAR BİRÇOK KENTTE UYGULANACAK

Demirli RES Elektrik Üretim Tesisi'nin yapımı amacıyla Kırşehir'de bulunan bazı taşınmazlar ile Şırnak'ta kurulacak Meşetepe HES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar da EPDK tarafından kamulaştırılacak. Öte yandan, Afyonkarahisar-2 OSB Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazlar, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanındaki Simav açık ocağının kuzeybatı kısmında yük hafifletilmesi için gerçekleştirilecek Dekapaj Projesi ve yeni cevher stok alanının Yapımı amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

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Türkiye genelinde enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılıyor
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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