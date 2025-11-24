Türkiye'de Elektrikli ve Hibrit Araçların Pazar Payı Yükseliyor

VavaCars'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği araştırmaya göre, yılın 10 ayında satılan her 100 sıfır otomobilden 44'ü, elektrikli veya hibrit segmentinde oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak-ekim arasında satılan her 100 sıfır otomobilden 17'si elektrikli, 27'si ise hibrit oldu. Böylece bu segmentlerin toplam pazar payı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 24,2 seviyesinden yüzde 44'e yükseldi.

TÜİK verilerine dayandırılan değerlendirmede, elektrikli araçların Türkiye'deki toplam trafiğe kayıtlı araçlar içindeki payının 2024'te yüzde 1,1 iken, 10 ayda yüzde 1,9'a çıktığı belirtildi.

Elektrikli araç sayısı bu dönemde 332 bine ulaşarak adet bazında yüzde 81, pazar payı açısından ise yüzde 71 artış kaydetti. Hibrit araç sayısı ise 624 bine yükselerek, toplam araç parkındaki payını yüzde 3,6'ya çıkardı. Bu da hibrit segmentte yüzde 59 adet, yüzde 51 pazar payı artışı anlamına geliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik artan ilginin yalnızca sıfır otomobil pazarında değil, ikinci el piyasasında da etkisini artırıyor. Elektrikli ve hibrit araçların toplam araç parkı içindeki ağırlığını artırdığı ve bu eğilimin gelecek dönemde de devam edeceği öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, hibrit ve elektirikli araçların pazardaki konumunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Gözelekli, "Artan akaryakıt maliyetleri ve dizelin ekonomik avantajını yitirmesi, kullanıcıları doğal olarak bu segmentlere yönlendiriyor. Ekonomik, teknolojik ve konforlu çözümler sunan hibrit ve elektrikli modeller, dizelden kayan talebi hızla üzerine çekerek pazarda güçlü bir alternatif haline geldi." ifadelerini kullandı.