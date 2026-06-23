Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 78 artarak 436 bin 474'e yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'de mayıs itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 786 bin 370'e ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

Mayıs 2025'te 245 bin 205 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 78 artışla 436 bin 474 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin payında artış

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Mayıs 2026 itibarıyla 825 bin 189'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 4,6 olarak kaydedildi.