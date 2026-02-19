Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 20 bin 619 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 18 bin 6 megavatsaat oldu. Elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri en büyük paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 550 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 441 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 487 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 797 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA " / " + Duygu Alhan -
