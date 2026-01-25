Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de toplamda 1 milyon 18 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 megavatsaat olarak kaydedildi. Doğal gaz santralleri en büyük üretim kaynağı olurken, elektrik ihracatı 14 bin 337 megavatsaat, ithalat ise 2 bin 463 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 69 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 472 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 337 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
