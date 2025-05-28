Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu
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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 941 bin 546 megavatsaat, tüketim ise 945 bin 870 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 21.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de gerçekleşti. Doğal gaz santralleri elektrik üretiminde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 870 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 62 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 202 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 870 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 180 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 504 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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