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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı
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Dün Türkiye'de 825 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 622 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saati 21.00'de olurken, üretimde ilk sırayı ithal kömür santralleri aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 825 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 622 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 325 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 663 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 825 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 823 bin 622 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 981 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 236 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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