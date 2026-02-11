Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 39 bin 775 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 31 bin 527 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri, üretimde en yüksek paya sahip.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 500 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 129 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 136 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 158 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
