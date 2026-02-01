Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 760 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 05.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri en fazla paya sahip oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 981 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 760 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 823 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 846 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 981 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 760 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yaklaşık yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 355 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 547 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
500

