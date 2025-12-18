Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 129 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 840 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 443 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 861 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 129 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 24 bin 840 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 240 megavatsaat elektrik ihracatı, 952 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.