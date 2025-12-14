Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 865 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 906 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 334 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 130 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.