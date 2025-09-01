Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu
Dün Türkiye'de 917 bin 859 megavatsaat elektrik üretildi, 915 bin 950 megavatsaat ise tüketildi. İthal kömür santralleri, elektrik üretiminde ilk sırayı aldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 666 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 870 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile doğal gaz ve yüzde 14,1 ile güneş santralleri izledi.
Türkiye, dün 5 bin 257 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 348 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.