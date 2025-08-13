Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 200 bin 916 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 185 bin 608 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri, elektrik üretiminde en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 493 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 474 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 20 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 712 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.???????

Kaynak: AA / Büşra Özaltan - Ekonomi
