Dün Türkiye'de 1 milyon 19 bin 673 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 14 bin 215 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 11.00'de kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 193 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 340 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
