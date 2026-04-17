Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük elektrik üretimi 945 bin 348 megavatsaat, tüketimi ise 936 bin 549 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 05.00'te kaydedildi. Üretimde en büyük paya hidroelektrik santralleri sahip.

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 549 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 813 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 651 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 549 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,8 ile güneş santralleri ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 959 megavatsaat elektrik ihracatı, 1241 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
