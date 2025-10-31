Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Gündemi

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 894 bin 465 megavatsaat, tüketim ise 891 bin 992 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 19.00'da, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer alırken, elektrik ihracatı 6 bin 840 megavatsaat, ithalat ise 4 bin 367 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 931 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 415 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 840 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
