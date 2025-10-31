Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Gündemi

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 931 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 415 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 840 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.