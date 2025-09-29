Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Dün Türkiye'de günlük bazda 799 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 832 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 799 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 832 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 381 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 328 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 799 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 832 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile doğal gaz ve yüzde 14 ile linyit izledi.

Türkiye, dün 10 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 646 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
